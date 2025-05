Rio Rovigo l’appello del comitato | Bonificare tutti i siti dai rifiuti

Il Comitato per la bonifica del Rio Rovigo lancia un appello urgente per la rimozione dei rifiuti, con l'obiettivo primario di restaurare completamente la discarica e ripulire il corso d'acqua. Insieme a iniziative culturali, come la camminata e il trail del 7 giugno, si punta a sensibilizzare la comunità sull'importanza della salvaguardia ambientale.

Primo obiettivo: la bonifica totale della discarica e dei rifiuti finiti nel Rio Rovigo in Appennino. A seguire, la bonifica degli altri siti scoperti dai carabinieri forestali. Oltre allla creazione e gestione di eventi culturali, come una camminata e un trail previsto per il 7 giugno, perché "un evento disastroso può essere una leva per un cambiamento e per ottenere qualcosa di positivo". Infine, l’onere del controllo sull’operato delle amministrazioni "per salvare il fiume e il territorio". Questo è quanto richiedono a gran voce i membri del comitato ’Acque, Rovigo e Santerno’, che si è presentato al pubblico nella serata di ieri al Museo Mengoni a Fontanelice, accolto da oltre un centinaio di persone."Il problema riguarda tutti – ha evidenziato la presidente del comitato, Eva Pasquarella –. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rio Rovigo, l’appello del comitato: "Bonificare tutti i siti dai rifiuti"

