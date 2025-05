Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L' ex sindaco di Taranto è morto domenica notte le esequie erano in programma oggi pomeriggio

È stato rinviato il funerale di Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto, scomparso domenica notte all'età di 79 anni. Le esequie, inizialmente previste per oggi alle 16:30, sono state posticipate per "motivi indipendenti dalla nostra volontà", come annunciato dal figlio Mario Cito sui social.

I funerali di GiancarloCitoerano in programmaoggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendenti dalla nostra volontà.” GiancarloCito è mortodomenicanotte. Aveva 79 anni. Nella comunicazione attraverso il social network non è specificato il motivo del rinvio. L'articolo Rinviati i funerali di GiancarloCito <small class="subtitle">L'ex sindaco di Taranto è mortodomenicanotte, le esequieerano in programmaoggipomeriggio<small> proviene da Noi Notizie.. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio

Approfondimenti da altre fonti

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito erano in programma oggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendent ... 🔗noinotizie.it

Taranto, l'addio a Giancarlo Cito: conquistò la città con tv e populismo - TARANTO - Giancarlo Cito ha spento, per sempre, la telecamera. La televisione e la piazza, le elezioni e le vittorie, gli errori e le sconfitte, le ovazioni e gli insulti, le condanne e gli arresti: l ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Morto Giancarlo Cito, l’ex sindaco di Taranto ed ex deputato aveva 79 anni - Da tempo era uscito dalla scena politica. Con la sua scomparsa se ne va un pezzo delle storia di Taranto, con le sue luci e ombre, ma impossibile da dimenticare, a cui va reso onore. 🔗ilcorrieredelgiorno.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giancarlo Nichetti: Muore a 42 anni in ospedale dopo un'operazione al polso

Giancarlo Nichetti, un idraulico di 42 anni originario di Chieve (Cremona), è deceduto in circostanze misteriose all'ospedale di Crema dopo essere stato operato per una frattura al polso.