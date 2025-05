Rinuncia al cane portandolo in canile e il Sindaco gli vieta di prenderne altri | “Serve maggiore consapevolezza”

A Codroipo, una famiglia ha abbandonato il proprio Pastore Maremmano Abruzzese portandolo in canile, suscitando l’intervento del sindaco. Quest’ultimo ha imposto un divieto per due anni alla famiglia di adottare altri animali, sottolineando la necessità di maggiore consapevolezza nella gestione delle responsabilità legate alla cura degli animali domestici.

A Codroipo una famiglia ha Rinunciato al proprio cane, un Pastore Maremmano Abruzzese, portandolo in canile. Il Sindaco ha spiegato a Fanpage.it perché ha vietato loro di avere altri animali per due anni, applicando una norma poco usata. 🔗Leggi su Fanpage.it

