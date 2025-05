Rinnovo Bandiera Blu | Gardone Riviera Sirmione e Toscolano Maderno eccellenza turistica e ambientale

Nel 2025, la Lombardia celebra le sue eccellenze turistiche e ambientali con il rinnovo della Bandiera Blu per Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno. Queste località, affacciate sul lago di Garda, si distinguono per la qualità delle acque, la sostenibilità ambientale e l'accoglienza, avvalendosi del prestigioso riconoscimento dalla Foundation for Environmental Education.

La Lombardia per il 2025 riafferma le sue eccellenze grazie alle tre Bandiere Blu riconosciute lo scorso anno, tutte assegnate a località della provincia di Brescia situate sulle rive del lago di Garda. Il prestigioso riconoscimento, conferito dalla Foundation for Environmental Education, è stato nuovamente attribuito a GardoneRiviera, Sirmione e ToscolanoMaderno, sottolineando così . L'articolo RinnovoBandiera Blu: GardoneRiviera, Sirmione e ToscolanoMadernoeccellenzaturistica e ambientale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Rinnovo Bandiera Blu: Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno eccellenza turistica e ambientale

Ne parlano su altre fonti

Bandiere blu sul lago di Garda a Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano - Il lago di Garda conferma le sue tre Bandiere Blu. A ricevere il riconoscimento internazionale della Foundation for Environmental Education (Fee) per le località costiere europee sono anche quest'anno ... 🔗informazione.it

Lago di Garda, le tre Bandiere Blu 2025 in Lombardia: ecco le località premiate - Per il 2025 la Lombardia conferma le tre Bandiere Blu ottenute l’anno scorso, tutte per località bresciane affacciate sul lago di Garda: il riconoscimento internazionale della Foundation for ... 🔗msn.com

Sirmione, Toscolano Maderno e Gardone Riviera Bandiera Blu 2025 - I criteri che hanno portato all’assegnazione del riconoscimento comprendono la qualità delle acque e delle spiagge, le pratiche di gestione sostenibile, l’accessibilità per le persone con disabilità e ... 🔗quibrescia.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19 : A rischio rinnovo patto AstraZeneca

Il contratto UE con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati.