ringraziamo vasquez e il suo gol meglio una settimana di paura che di festeggiamenti anticipati

RingraziamoVasquez e il suo gol, la secchiata di acqua ghiacciata può fare solo bene al NapoliIl tema di questi ultimi 180? sarà la paura. La paura di perdere. La paura di retrocedere. La paura di vincere. Perché c'è anche quella ovviamente. E il Napoli ha dimostrato paura di vincere contro il Genoa. paura anche per la maggioranza dei tifosi: paura di non fare festa. paura che non potesse mettersi in moto l'economia dello scudetto, che rende ancora più triste la Disneyland della presunta felicità. Come sempre nei finali di stagione punto a punto sono i dettagli che fanno la differenza. Conte ne è consapevole. Ne ha parlato due settimane fa, quando ha ricordato a tutti che lui di scudetti vinti e persi all'ultima giornata ne ha vissuti. Dicevamo della paura. Una squadra senza paura come il Genoa è l'avversario peggiore.