Rimpatriata tra ex studenti dopo 33 anni

Dopo 33 anni, un gruppo di ex studenti di via Garibaldi a San Giovanni si ritrova per celebrare una straordinaria amicizia. Tra ricordi, foto e risate, la loro rimpatriata annuale, iniziata nel 1991 grazie a Giovanni Base, è diventata un evento imperdibile che continua a rinforzare legami e a rivivere momenti indimenticabili.

Una Rimpatriata che dura ininterrottamente da.33 anni. E’ la straordinaria storia d’amicizia degli ex alunni di via Garibaldi a San Giovanni che in questi tre decenni, si sono ritrovati ogni anno tra ricordi, fotografie, abbracci, barzellette e sorrisi. Tutto cominciò nel 1991, quando Giovanni Basetti, storico edicolante alla stazione ferroviaria di San Giovanni, propose a un ex compagno un’idea semplice: rivedersi con gli amici delle scuole elementari. L’idea prese subito forma e si trasformò in un’appassionata ricerca. Fu proprio il promotore dell’iniziativa a recarsi nella vecchia scuola di via Garibaldi – oggi sede del Comune – per consultare i vecchi registri scolastici. Con l’aiuto dell’ufficio anagrafe e grazie al lavoro di Giovanni Rosi, altro ex compagno di classe, si riuscì a rintracciare quasi tutti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rimpatriata tra ex studenti dopo 33 anni

