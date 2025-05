RIMINI Il giallo di Pierina | Louis pianificò il delitto

Nel cuore dell'inquietante giallo di Pierina Paganelli, Francesco Zuppiroli ci guida attraverso cinquecentottantasette giorni di indagini e un intricato susseguirsi di eventi. Un delitto pianificato da Louis, che culmina in ventinove coltellate mortali, svela retroscena inquietanti. La trama si infittisce mentre fuori dal tribunale di Rimini, gli echi della giustizia si fanno sentire.

di Francesco Zuppiroli RIMINI Cinquecentottantasette giorni di indagini. Quattro incidenti probatori. Ventinove coltellate mortali. Sono numeri scolpiti nella storia del giallo di Pierina Paganelli. Nell'archivio di un'inchiesta che ieri – proprio mentre fuori dal tribunale di RIMINI un gruppetto di trenta persone arrivate da tutta Italia protestava chiedendo "giustizia per Louis" – è stata conclusa dalla procura, notificando proprio a Dassilva la comunicazione più pesante. Quella di un'accusa di omicidio volontario pluriaggravato che ai futili motivi, la minorata difesa della vittima e alla crudeltà ora ha aggiunto la premeditazione. Per la procura insomma Dassilva ha ucciso e lo ha fatto programmando nei minimi dettagli l'assassinio di Pierina Paganelli, la sua vicina di casa 78enne ammazzata con 29 coltellate nel seminterrato di casa in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023.