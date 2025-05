rifiuti ecco la svolta si parte dal centro stop sacchi in strada arrivano 60 cassonetti

Rifiuti, ecco la svolta: il 2 giugno parte una nuova era per il centro storico. Stop ai sacchi abbandonati in strada, niente più bidoni esposti e un incremento dei giorni di raccolta. Arrivano 60 nuovi cassonetti dedicati a carta e plastica, segnando un passo importante verso una gestione più sostenibile dei rifiuti.

Niente più sacchi in strada, nessun bidone potrà essere più esposto su suolo pubblico, aumento dei giorni di raccolta. E introduzione dei fatidici cassonetti per la carta e la plastica.Sono i cardini della prima fase della svolta sui Rifiuti che parte il 2 giugno in centro storico. L’operazione è stata illustrata ieri mattina dal sindaco Massimo Mezzetti e dai rappresentanti di Hera Paolo Paoli e Giulio Renato. "L’obiettivo è non avere più sacchi a terra e garantire un maggiore decoro permettendo ai cittadini di conferire senza vincoli di orario e di giorni".È in corso la consegna gratuita delle nuove dotazioni per le utenze domestiche e non domestiche (in centro sono grossomodo 8.500) assieme a un nuovo calendario e un volantino che riassume i cambiamenti. La sostanza è che, come per il vetro e l’organico, anche carta e plastica andranno conferiti in contenitori, per lo più bidoni carrellati, da collocare negli androni condominiali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it