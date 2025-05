Rifiuti abbandonati ripulita la collina dello scempio a Seano | 170 tonnellate

Prato, 13 maggio 2025 – Dopo due anni di abbandono, è stata completata la rimozione di 170 tonnellate di rifiuti misti a Seano, in via Brugnani. La Procura della Repubblica ha annunciato la bonifica della discarica abusiva, situata su un terreno agricolo vicino a un torrente, restituendo così dignità e sicurezza all'area.

Prato, 13 maggio 2025 – Completata la rimozione dei Rifiuti misti che costituivano la discarica abusiva – sorta fin dal 2023 – a Seano, in via Brugnani. Ne dà notizia la Procura della Repubblica.Il deposito incontrollato di Rifiuti si trovava su un terreno agricolo adiacente a un torrente: vi erano state scaricate circa 170 tonnellate di Rifiuti, più e più volte scaricati sul terreno per evitare i costi di un corretto smaltimento.Alla fine si è creata una collinetta di Rifiuti, circa 500 metri quadrati di estensione, alta più di tre metri: tutti Rifiuti speciali e anche pericolosi, mischiati. Fra questi, 80 tonnellate di Rifiuti derivanti da attività edile, 56 tonnellate di Rifiuti da fibre tessili, 29 tonnellate di Rifiuti plastici, una tonnellata di cemento, e poi pneumatici, batterie, elettrodomestici, bombole di gas, olio motore, vernici.