Rifiuti abbandonati Costa | Ora anche davanti alle scuole Che esempio diamo ai nostri figli?

Fiumicino, 13 maggio 2025 – “Ormai anchedavantiallescuole. non siete degni di essere residenti del nostro territorio”. Prole dure quelle espresse dall’assessore all’Ambiente Stefano Costa in un video pubblicato sui suoi canali social, nel quale denuncia l’ennesimo abbandono di Rifiuti da parte degli incivili.“Stiamo passeggiando con Alessio Territo per fare dei sopralluoghi – ha detto Costa – per dare un’occhiata a quello che è lo stato delle cose sul nostro territorio. Siamo davanti alla scuola Porto Romano e c’è qualcosa di indegno. Ci sono alcune persone che non meritano di vivere nella nostra città e io mi auguro che al più presto siano individuati. Ci sono sempre stati Rifiutiabbandonati, ma ora anchedavantiallescuole dove passano i bambini. Si è oltrepassato ogni limite. L’assessore punta il dito poi sul cattivo esempio: “Che esempiodiamo ai nostrifigli? Questo è quello che succede e io non posso più credere che sia un caso, è una cosa indegna”. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it