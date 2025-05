Riferimento insostituibile per la salute della comunità

Il 12 maggio ci invita a riflettere sull'importanza della salute della comunità e sul valore inestimabile degli operatori sanitari. L'assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti ha sottolineato il sacrificio quotidiano di chi assiste con dedizione cittadini fragili, anziani e malati, riconoscendo il loro ruolo fondamentale per il benessere collettivo.

"Grazie per quello che fate. Il 12 maggio è ogni giorno, negli ospedali e nelle strutture in cui vengono assistiti con dedizione cittadini fragili, anziani e con patologie". Lo ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti che, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere – celebrata ieri – ha portato i saluti al banchetto allestito in piazza Trento Trieste da Opi Ferrara (Ordine delle professioni infermieristiche). L’Opi associa su base provinciale circa 3.400 infermieri. "Grazie per l’iniziativa – prosegue l’assessore Coletti – che in questa giornata si realizza per la prima volta nella piazza principale di Ferrara, grazie anche al patrocinio concesso dall’assessorato alle Politiche sociosanitarie. È più che mai fondamentale riconoscere il valore umano e professionale degli infermieri, un Riferimentoinsostituibile per la salute e il benessere dellacomunità". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Riferimento insostituibile per la salute della comunità"

