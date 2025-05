Rientro anticipato per Neres ma non sarà l’unico | adesso Conte può gioire!

Il Napoli si prepara ad affrontare una sfida cruciale a Parma, mentre l'emergenza infortuni scuote la squadra. Con il rientro anticipato di David Neres, mister Conte può sorridere, poiché un ulteriore recupero potrebbe rafforzare la formazione. La tensione cresce, e la squadra deve affrontare la sfida con determinazione.

In casa Napoli è in corso una vera e propria emergenza infortunati. Oltre all’ormai recuperato David Neres, Conte potrebbe contare su un altro recupero lampo. Sono giorni caldissimi in casa Napoli quelli che precedono l’insidiosissima trasferta a Parma. La posta in palio è molto alta, motivo per il quale Antonio Conte non tollererà ulteriori cali di concentrazione. Nel corso della mattinata odierna, però, sono emersi alcuni aspetti chiave sulla formazione azzurra. Quest’ultima, vede di nuovo il nome di David Neres nell’elenco dei “disponibili”, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci altri cambiamenti importanti.Neres e non solo: possibile Rientroanticipato per BuongiornoIl Napoli possiede una rosa non troppo profonda, motivo per il quale tutti hanno un compito cruciale. Nel corso della stagione, il tecnico partenopeo ha spesso dovuto fare i conti con la situazioni infortuni. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Rientro anticipato per Neres, ma non sarà l’unico: adesso Conte può gioire!

Altre fonti ne stanno dando notizia

Neres torna e punta il Parma: staffetta con Raspadori in vista - ForzAzzurri.net - Conte ritrova una pedina preziosa: Neres pronto al rientro, possibile staffetta con Raspadori contro il Parma Secondo quanto riportato dall’edizione ... 🔗forzazzurri.net

Neres scalpita, a Parma con il 4-3-3. Conte sta pensando al brasiliano - Il calciatore brasiliano potrebbe partire dal primo minuto nella gara di campionato contro il Parma, Conte sta riflettendo su quale formazione scegliere. 🔗msn.com

Neres rientra col Genoa, come sarà gestito. La situazione degli altri infortunati - David Neres torna tra i convocati per Napoli-Genoa. In dubbio Lobotka, più gravi le condizioni di Buongiorno e Juan Jesus. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Premier Conte : Recovery in tempi rapidi, riforma Mes responsabili Camere

Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del Consiglio europeo.