Ricordi Oscuri Tv8 | trama storia vera e finale spiegazione del film 2023

"Ricordi Oscuri", film del 2023 trasmesso su TV8, è un thriller psicologico diretto da Alexandre Carrière. Ispirato a una storia vera, narra le drammatiche vicende di una donna delle pulizie che, dopo essere stata trovata in una scena del crimine, deve ricostruire la verità su un omicidio e la misteriosa scomparsa di un bambino.

RicordiOscurifilm Tv8 del 2023RicordiOscurifilm Tv8 del 2023, ispirato a una storiavera, è diretto da Alexandre Carrière. Una donna delle pulizie si sveglia coperta di sangue, scoprendo che il proprietario di casa è morto in piscina e che il figlio di otto anni è scomparso. Lei non ha alcun ricordo. Questo è in breve la storia del thriller che riprende il genere di Ricordi Rubati. Nel cast troviamo Kathryn Kohut e Matt Wells.RicordiOscuristoriavera del film Tv8“RicordiOscuri” è ispirato a fatti reali e segue la storiavera di Annie Wilkerson, una giovane madre e domestica che si risveglia accanto a una piscina, coperta di sangue, con il cadavere della padrona di casa che galleggia nell’acqua. Senza alcun ricordo di ciò che è successo, Annie deve scoprire la verità mentre cerca di proteggere suo figlio. 🔗Leggi su Spettacoloitaliano.it