Riceverò le chiavi della città Firenze mi riempi d’orgoglio e d’amore | Vasco Rossi al settimo cielo

VascoRossi il 9 giugno sarà a Palazzo Vecchio per ricevere le chiavidellacittà di Firenze. Lo annuncia, sui social, la sindaca Sara Funaro spiegando che è “un gesto simbolico ma profondamente sentito, per dire grazie a un artista che ha accompagnato la vita di intere generazioni”.Il rocker sarà nei giorni precedenti, il 5 e 6 giugno, per due concerti sold-out al Visarno Arena. “Con la sua musica Vasco ci ha fatto cantare a squarciagola, – ha dichiarato la Funaro – ci ha dato forza nei momenti difficili, ci ha fatto credere nell’amore, nella libertà, nella voglia di vivere senza maschere. Firenze gli vuole bene, da sempre, e questa è la nostra dichiarazione d’amore: un legame che si fa eterno”.Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio VascoRossi incontrerà anche i suoi fan: “Sarà un momento unico, in un luogo che racchiude la storia e l’anima dellacittà”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it