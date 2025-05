Ricettazione furti e rapine in serie | 37enne viene portata in carcere

Un 37enne è stata arrestata a Castel d'Azzano con l'accusa di ricettazione e di essere coinvolta in una serie di furti e rapine. Nella notte dell'8 aprile, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, portando alla luce un'operazione che ha colpito duramente il crimine contro il patrimonio nella zona.

È gravemente indiziata di aver commesso una serie di reati contro il patrimonio come rapine, furti e Ricettazione. Così nel cuore della notte dell'8 aprile, a Castel d'Azzano, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Villafranca hanno eseguito l'ordine di custodia cautelare. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ricettazione, furti e rapine in serie: 37enne viene portata in carcere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rapine e furti in serie nei negozi e supermercati di Verona, arrestata 37enne - Una 37enne è stata arrestata con l'accusa di aver compiuto rapine e furti in serie nel Veronese: è stata rintracciata in un hotel. 🔗veronaoggi.it

Arrestati dopo un furto in un ufficio postale: il caso dei due rapinatori over 60 e in attività da 30 anni - I Carabinieri di Milano hanno arrestato Antonio Pellegrino e Santino Petrosino, due ultra sessantenni che da trent'anni mettono a segni furti e rapine ... 🔗fanpage.it

Rapine in serie a farmacie, tabaccherie e negozi di alimentari. Arrestato casaranese - L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Lecce. Dovrà rispondere dei reati di rapina aggravata, furto, ricettazione, estorsione, porto abusivo di pistola, esplosioni pericolose. 🔗leccenews24.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Goldie Hawn e Kurt Russell vittime di due furti a Los Angeles: La città è diventata terribile

Goldie Hawn ha espresso la sua frustrazione per l'aumento della criminalità a Los Angeles, dichiarando che la città è diventata "terribile" dopo aver subito due furti nella sua abitazione in un breve lasso di tempo.