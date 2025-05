Ricercato dal 2014 per le gravissime lesioni alla ex moglie viene arrestato al Catullo

Un uomo di 69 anni, ricercato dal 2014 per gravi lesioni inflitte all'ex moglie, è stato arrestato lunedì all'aeroporto Catullo di Verona. La sua latitanza ha avuto fine al termine di un volo proveniente da Dakar, grazie all'intervento della polizia di Stato che ha eseguito le dovute verifiche all'arrivo.

Ricercato dal 2014, la sua latitanza si è conclusa all'aeroporto Catullo di Verona nella giornata di lunedì, quando è stato arrestato dalla polizia di Stato. Si tratta di un cittadino italiano di 69 anni, atterrato con un un volo proveniente da Dakar.In seguito alla verifica effettuata.

