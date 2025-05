Ricerca di autonomia e crescita Nasce l’alloggio Bed & Brave

In un contesto di crescente attenzione verso l'inclusività, nasce Bed & Brave, un alloggio dedicato alla ricerca di autonomia e crescita per i giovani con disabilità. Questa iniziativa, che si aggiunge al Centro Socio-Occupazione "Arcobaleno" di San Possidonio e all'educativa domiciliare, rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno dei Comuni dell’Area Nord.

L’impegno dei Comuni dell’Area Nord verso l’inclusività dei giovani con disabilità si arricchisce di una nuova opportunità di crescita per loro, che si affianca al Centro Socio-Occupazione "Arcobaleno" di San Possidonio, e di educativa domiciliare, entrambi cofinanziati dai Comuni del Distretto di Mirandola e dal Fondo Sanitario. Sabato scorso alla presenza del presidente della Regione Michele De Pascale è stato inaugurato l’appartamento del progetto "Bed & Brave" (Letto e coraggio). Si tratta di un appartamento dove ragazzi con abilità speciali potranno vivere esperienze di autonomia, in piccoli gruppi e con il supporto degli educatori: fare la spesa, cucinare, e magari anche dormire fuori casa per una notte. Un modo per crescere, imparare e costruire un futuro più indipendente, con il sostegno delle famiglie, degli operatori e dei servizi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it