Ricci Oddi | musica e arte in occasione della Notte dei Musei

Vi aspettano la magia della musica e l'incanto dell'arte in una serata unica. Sabato 17 maggio, la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi apre le sue porte per la Notte dei Musei, con orario continuato fino a mezzanotte. Un'opportunità imperdibile per esplorare le opere e lasciarsi avvolgere da suggestive performance musicali.

Sabato 17 maggio, in occasionedella Notte dei Musei, la Galleria d'arte Moderna RicciOddi prolungherà il proprio orario di apertura fino alle ore 24 (ultima entrata ore 23,30). La Galleria sarà pertanto visitabile con orario continuato dalle ore 9,30 fino a mezzaNotte.Vi aspettano la. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ricci Oddi: musica e arte in occasione della Notte dei Musei

Altre fonti ne stanno dando notizia

Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, Piacenza - La raccolta d’arte, a lui contemporanea, per Giuseppe Ricci Oddi (1868-1937) era iniziata nel 1897 con un gusto proiettato sia verso le espressioni piacentine, sia nei confronti delle molteplici ... 🔗fulltravel.it

Intervallo d’Arte – Nel segno della coerenza: Amedeo Bocchi e la sua lunga vicenda artistica - Nei mercoledì di maggio alle ore 13 la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi propone brevi visite a tema condotte dalla direttrice Lucia Pini. A seguire, per chi lo desidera, una pausa pranzo comune nel ... 🔗piacenzasera.it

Galleria Ricci Oddi – Apertura straordinaria - Venerdì 25 aprile la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi sarà aperta dalle 9:30 alle 19. Nella cornice architettonica progettata da Giulio Ulisse Arata sarà possibile ammirare la collezione pe ... 🔗piacenzasera.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI : I CANI ANTI-ESPLOSIVO, I BABY RICCI E GLI “ASSISTENTI” DI ANTONELLA BORALEVI

I cani anti-esplosivo dell’Esercito, i baby ricci orfani da allattare una volta ogni tre ore, l’appuntamento di Paolo con i delfini.