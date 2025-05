riaperto il ponte in località renicci la visita di giani

Il ponte in località Renicci a Marliana è stato riaperto dopo importanti lavori di ristrutturazione. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, annuncia con soddisfazione l'intervento che ha garantito la messa in sicurezza delle sponde e il nuovo scarico sulla riva, restituendo così un'importante viabilità alla comunità.

Completati i lavori straordinari al ponte in localitàRenicci a Marliana. Ne dà notizia sui social il presidente della Regione Eugenio Giani. "A Marliana abbiamo Riaperto il ponte in localitàRenicci, dopo un intervento importante e atteso: messa in sicurezza delle sponde, nuovo scarico sulla riva sinistra del fosso della Verginella, manutenzione completa della struttura. Un'opera che parla di attenzione al territorio, prevenzione e qualità della vita. Un altro tassello nel percorso della Toscana diffusa". Orgoglioso il sindaco Federico Bruschi: "I lavori si sono resi necessari nel 2017 a seguito di eventi di dissesto idrogeologico. La precedente amministrazione aveva a suo tempo dato incarico ad un professionista per la realizzazione del progetto senza purtroppo reperire le risorse per la sua realizzazione".