’Ri-conosciamo le erbe spontanee’

Incastonata nella splendida Conca d’Oro ad Appignano del Tronto, l’azienda agrituristica biologica propone l’iniziativa ‘Ri-conosciamo le erbe spontanee’. Sotto la guida delle esperte erboriste Sara Perticarini e Marta Tarquini, le passeggiate invitano a riscoprire le erbe commestibili che un tempo arricchivano la tradizione culinaria locale. Un’opportunità per riconnettersi con la natura e le sue preziose risorse.

Ad Appignano del Tronto la Conca d’oro l’azienda agrituristica, olivicola, biologica propone l’iniziativa ‘Ri-conosciamo le erbespontanee’, curata dalle erboriste Sara Perticarini e Marta Tarquini. Lo scopo di queste passeggiate è di riscoprire le erbe commestibili che un tempo entravano nella tradizionale dieta contadina. L’appuntamento è per domenica ed è rivolto a tutte le persone interessate, il programma prevede alle 10 accoglienza e registrazione, alle 10.30 passeggiata e riconoscimento delle erbe spontanee, alle 12.15 realizzazione dell’erbaio, alle 13 pic-nic o pranzo al sacco. Nel pomeriggio le attività riprenderanno alle 15 con un laboratorio pratico con le erbe: preparazione di un estratto filoterapico da portare a casa, alle 16 degustazione finale di olii e di erbe. Info 3337818703. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Ri-conosciamo le erbe spontanee’

