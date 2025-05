Rezzara e Leone pace senza tempo

Rezzara e Leone XIII rappresentano un incontro di visioni e speranze nel cuore del cattolicesimo sociale. In un'epoca in cui il mondo cerca risposte, le loro voci risuonano come un eco senza tempo, richiamando l’urgenza di una giustizia sociale e di una solidarietà autentica. In questo contesto, le loro idee offrono ancora ispirazione e guida.

MONDO. Sembra quasi che il tempo si sia fermato. Perché se si chiudono gli occhi, sembra quasi di ascoltare Leone XIII e Nicolò Rezzara, il Papa della «Rerum Novarum» e dei primi passi della dottrina sociale della Chiesa, e il protagonista indiscusso del cattolicesimo sociale di quel periodo, fondatore - tra l’altro - de L’Eco di Bergamo, il 1° Maggio del 1880. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Rezzara e Leone, pace senza tempo

