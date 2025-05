Revocato lo sciopero dei treni di sabato 17 maggio per la messa di intronizzazione di Papa Leone XIV

Il previsto sciopero dei treni del 17 maggio è stato revocato in vista della messa di intronizzazione di Papa Leone XIV. La Commissione di garanzia sugli scioperi ha richiesto lo spostamento al 23 maggio, per evitare disagi ai viaggiatori di Trenitalia, Italo e Trenord durante un evento di rilevanza religiosa.

Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario del 17 maggio, su richiesta della Commissione di garanzia sugli scioperi, è stato spostato al prossimo 23 maggio: la richiesta arriva perché il blocco dei convogli di trenitalia, Italo e Trenord avrebbe provato non pochi disagi ai viaggiatore, nel giorno della vigilia della messa di intronizzazione di PapaLeone XIV, prevista per domenica 18 maggio. 🔗Leggi su Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Revocato lo sciopero dei treni di sabato 17 maggio per la messa di intronizzazione di Papa Leone XIV - Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario del 17 maggio, su richiesta della Commissione di garanzia sugli scioperi, è stato spostato al prossimo ... 🔗fanpage.it

Sciopero dei treni sabato 17 maggio: stop di 23 ore, disagi per i viaggiatori anche in Lombardia - Un nuovo sciopero dei treni in arrivo sabato 17 maggio potrebbe creare disagi per i viaggiatori nel weekend. Lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, Italo e Trenord è stato proclam ... 🔗msn.com

Sciopero 17 maggio, stop a treni e trasporto locale: orari, fasce di garanzia e città coinvolte - Sabato si ferma il personale Trenitalia per una mobilitazione nazionale alla quale si aggiungono quelle indette da alcune sigle sindacali locali ... 🔗repubblica.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

SCIOPERO UNITARIO SCUOLA 6 MAGGIO

Retribuzione del rischio pandemico per tutto il personale . Usare i 230miliardi di Pnrr anche per la Scuola.