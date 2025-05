restauro pianoforti la salentina alfra punta sulla sartorialità

Alfra Pianoforti, un nome che incarna la sartorialità nel restauro di pianoforti, offre un servizio unico a Roma. Fondato da Francesco Alfarano, il laboratorio fonde arte, tradizione e innovazione, custodendo la bellezza e la storia di uno degli strumenti musicali più affascinanti. Incontriamo Alfarano per scoprire il suo approccio esclusivo al restauro.

Roma, 13 mag. - Il pianoforte è considerato uno fra gli strumenti più affascinanti. Un intreccio di storia, artigianato e tecnologie capace di unire la bellezza del suono all'eleganza delle sue forme. Ne abbiamo parlato con Francesco Alfarano, fondatore di Alfrapianoforti:"Il pianoforte è lo strumento più diffuso al mondo, ma tecnicamente è il meno conosciuto. Forse non tutti sanno che il pianoforte nasce in Italia, è una nostra eccellenza, e fu inventato da Bartolomeo Cristofori con il nome di fortepiano. Da lì sono nati mano a mano in tutto il territorio italiano dei laboratori che si occupavano di realizzare e riparare questi meravigliosi strumenti". Strumenti che affascinano da oltre tre secoli musicisti e appassionati, come testimoniano le migliaia di esemplari storici. Ma come custodire al meglio dei simili tesori? "Se non viene eseguita una manutenzione corretta e regolare, il pianoforte può subire delle usure sia nelle parti strutturali, - afferma Giorgio Alfarano, responsabile del laboratorio di Alfrapianoforti - sia nelle parti esterne, a causa degli agenti atmosferici come l'umidità, il calore e l'esposizione solare. 🔗Leggi su Quotidiano.net