Restaurato il trono del Palazzo Reale di Napoli

Il trono del Palazzo Reale di Napoli, originariamente considerato borbonico e datato 1845-50, ha rivelato nuove origini. Recenti studi dimostrano che fu in realtà commissionato dai Savoia e liquidato nel 1874. Questo resoconto riscrive la storia del prestigioso cimelio e arricchisce il patrimonio culturale partenopeo.

Il trono del PalazzoReale di Napoli, catalogato fino ad oggi come di fattura borbonica e risalente al 1845-50, è stato, in realtà, commissionato dai Savoia e liquidato nel 1874. Una notizia che fa slittare la sua realizzazione di 30 anni, ma che principalmente riscrive la storia del trono, la sua origine e.

