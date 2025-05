Restaurato il trono del Palazzo Reale di Napoli la ricerca | è sabaudo non borbonico

Il trono del Palazzo Reale di Napoli, recentemente restaurato, rivela ora le sue origini sabaude anziché borboniche. Esposto alla reggia di Venaria e presto a Roma, questo pregiato pezzo, catalogato erroneamente come borbonico e datato 1845-50, svela una nuova prospettiva sulla storia delle dinastie italiane e il loro impatto sul patrimonio artistico.

Da oggi, a restauro terminato, il trono del PalazzoReale di Napoli viene esposto alla reggia di Venaria. Successivamente sarà in mostra a Roma. Il trono del PalazzoReale di Napoli, catalogato fino ad oggi come di fattura borbonica e risalente al 1845-50, è stato, in realtà, commissionato dai Savoia e liquidato nel 1874. Una . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Restaurato il trono del Palazzo Reale di Napoli, la ricerca: è sabaudo non borbonico

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Restauri, il trono del Palazzo Reale di Napoli non è borbonico: risale a dopo l’Unità d’Italia - Rinvenuto all’Archivio di Stato napoletano un documento del 1874 che attesta il pagamento a un ebanista per la sua realizzazione. Da oggi è in esposizione a ... 🔗napoli.repubblica.it

Torino, restaurato il trono del Palazzo Reale di Napoli. La ricerca: non è borbonico, ma sabaudo. Esposto da oggi alla Reggia di Venaria - Da oggi, a restauro terminato, il trono viene esposto alla reggia di Venaria. 🔗sciscianonotizie.it

Svelato l’inganno regale: il trono di Napoli fu commissionato dai Savoia - Attribuito per decenni alla dinastia borbonica, il trono del Palazzo Reale di Napoli è in realtà un’opera sabauda del 1874: dopo il restauro, sarà visibile alla Reggia di Venaria fino all’autunno 2025 ... 🔗giornalelavoce.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Romulus, il regista Matteo Rovere : Non ? Il Trono di Spade italiano

Matteo Rovere, produttore e regista di ?Romulus?, la serie Tv che racconta la nascita di Roma partendo dal mito che andr? in onda su Sky dal 6 novembre, racconta il nuovo progetto, svelando dettagli e curiosit?: dal protolatino, la lingua parlata dai personaggi, al cast e le location di un'iniziativa che in Italia non ha precedenti, fino al confronto scomodo con Game of Thrones.