Restaurata l’Iconografia Camaldolese

Restaurata l'Iconografia Camaldolese, un prezioso volume illustrato del XVIII secolo. L'evento di restituzione si terrà alle 18 nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense, frutto di un progetto reso possibile dal crowdfunding promosso dall'Associazione Amici della Biblioteca Classense. Un'importante occasione per riscoprire e celebrare il patrimonio culturale del nostro territorio.

Alle 18, nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense, si terrà l’evento di restituzione del restauro dell’IconografiaCamaldolese, un prezioso volume illustrato del XVIII secolo. Il progetto è stato realizzato grazie al crowdfunding promosso dall’Associazione Amici della Biblioteca Classense sulla piattaforma ideaginger.it, dedicata al finanziamento collettivo di iniziative culturali e sociali.La raccolta fondi si è conclusa sabato 20 aprile 2024: oltre 218 donatori hanno contribuito con una somma totale di 12.000 euro, superando ampiamente l’obiettivo iniziale. l’IconografiaCamaldolese è un manufatto di grande formato frutto di un lavoro di raccolta e assemblaggio probabilmente di un monaco Camaldolese residente nell’Abbazia di Classe di Ravenna. Il volume, composto da 178 carte (356 facciate) e circa 850 stampe di varie dimensioni – da piccole immagini sacre a grandi tavole ripiegate – presentava numerosi danni, dovuti in gran parte alla sua struttura complessa e delicata. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Restaurata l’Iconografia. Camaldolese

Su questo argomento da altre fonti

Iconografia Camaldolese: terminato il restauro del prezioso volume della Biblioteca Classense - Martedì 13 maggio alle 18, nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense, si terrà l’evento di restituzione del restauro dell’Iconografia Camaldolese, un prezioso volume illustrato del XVIII secolo. 🔗ravennawebtv.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Una poltrona per due torna al cinema in versione restaurata

Il 9, 10 e 11 dicembre 2024, Adler Entertainment riporta nelle sale cinematografiche italiane "Una poltrona per due" ("Trading Places"), la celebre commedia diretta da John Landis nel 1983.