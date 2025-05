residenze finte un assessore come il sindaco

Dopo il clamoroso caso della residenza fittizia del sindaco Matteo Buoncristiani, un assessore è finito nella stessa situazione, dovendo regolarizzare la propria posizione fiscale. Ha così versato migliaia di euro tramite un ravvedimento operoso per imposte non pagate, incluse Imu e Tari. E’ quanto riportano fonti ufficiali.

"Dopo il clamoroso caso della residenza fittizia del sindaco Matteo Buoncristiani, anche un assessore ha recentemente dovuto regolarizzare la propria posizione fiscale, versando svariate migliaia di euro tramite un ravvedimento operoso per imposte non pagate, tra cui Imu e Tari." E’ quanto dicono i consiglieri di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri (foto), Andrea Pecorini e Francesca Stella."Ciò che emerge – dicono ancora – è una condotta che solleva forti preoccupazioni non solo sotto il profilo legale, ma soprattutto sotto quello etico e morale. Dopo l’esplosione del caso che ha travolto il sindaco, l’assessore ha provveduto al cambio di residenza e al pagamento degli arretrati solo per evitare sanzioni più gravi. Un comportamento che si ripete, caratterizzato da sotterfugi, ritardi nei pagamenti e regolarizzazioni fatte solo quando non c’è più scampo, nella speranza che i fatti rimangano nascosti. 🔗Leggi su Lanazione.it