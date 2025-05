Replica La Promessa in streaming puntata 13 maggio 2025 | Video Mediaset

Nuovo imperdibile appuntamento con "La Promessa", in onda oggi, martedì 13 maggio 2025. Curro continua a sorvegliare Julia, che si rivela indispensabile per la famiglia de Lujàn, restaurando con maestria il dipinto della prima moglie di Don Alonso. Segui la puntata su Mediaset e scopri i colpi di scena che ti aspettano!

Nuovo appuntamento oggi – martedì 13 maggio2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Curro ha tenuto d’occhio Julia ma la ragazza si è dimostrata molto utile alla famiglia de Lujàn. Ha infatti restaurato perfettamente il dipinto della prima moglie di Don Alonso, rendendo il marchese molto felice. Ecco il VideoMediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in Replicastreaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 13 maggio 2025 | Video Mediaset

Se ne parla anche su altri siti

Nuova puntata della promessa: marcelo sostituisce santos e finisce in guai seri a rete 4 - La soap spagnola La Promessa torna su Rete 4 con l’episodio in cui Santos si ammala e Marcelo lo sostituisce, affrontando difficoltà e creando tensioni; gli episodi sono disponibili in streaming gratu ... 🔗gaeta.it

Obbligo o Verità per Alessia Marcuzzi su Rai2 - Ecco la puntata completa in replica streaming de La Promessa, andata in onda oggi, lunedì 21 ottobre 2024, in prima visione su Rete4. 🔗davidemaggio.it

Ricerca: «replica la promessa in streaming puntata 29 aprile video completo» - Cominciano le serie di aprile e altre vengono annunciate. Intanto esce Robot 102, c'è un italiano in finale agli Hugo e arriva il “Meridiano” di Philip Dick. E altre cose nella settimana di ... 🔗fantascienza.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Collegio: nella terza puntata Preside Vicaria la Professoressa Petolicchio

Continua il successo di ascolti e critica de Il Collegio. Il seguitissimo docu-reality di Rai 2, realizzato con la collaborazione di Banijay Italia, ? in onda?domani marted? 10 novembre, alle 21.