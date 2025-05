Reperti al complesso San Domenico | servono altre verifiche qui nuovi appartamenti

Il progetto di riqualificazione del complesso di San Domenico ad Ascoli, che prevede la creazione di 37 nuovi appartamenti, incontra un lieve rallentamento a causa della necessità di ulteriori verifiche sui reperti archeologici rinvenuti nell'area. Questo sviluppo rappresenta una delle opere pubbliche più attese del 2025.

Ascoli, 13 maggio 2025 – Rallenta, seppur di poco, una delle opere pubbliche più attese di questo 2025. Si tratta della riqualificazione del complesso di San Domenico, all’interno del quale verranno realizzate 37 unità abitative da destinare a chi vorrà portare sotto le cento torri la sua residenza, con affitti a prezzi calmierati. Tutta colpa, si fa per dire ovviamente, del ritrovamento nel sito di alcune strutture di rilevanza archeologica. Ciò ha costretto il Comune ad affidare un incarico per procedere con ulteriori verifiche. Successivamente, poi, verrà definito il quadro completo dei rinvenimenti sia archeologici, con la documentazione dei Reperti, che strutturali.Le imprese aggiudicatarie, ovvero Panichi, Mariani e Ciannavei, continuano a lavorare a ritmi serrati per far sì che possa essere rispettato il cronoprogramma, nonostante questi ultimi contrattempi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it