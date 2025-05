Renault 4 E-Tech Electric non è solo un remake

La Renault 4 E-Tech Electric non è soltanto un remake, ma una crossover elettrica innovativa progettata per semplificare la vita quotidiana. Unisce il pratico spazio da station wagon al comfort del segmento superiore, offrendo intelligenza a bordo e dettagli astuti che rendono ogni viaggio un'esperienza unica e piacevole.

Una crossover elettrica pensata per semplificare la vita: spazio da station wagon, comfort da segmento superiore, intelligenza a bordo e dettagli furbi 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Renault 4 E-Tech Electric non è solo un remake

Altre fonti ne stanno dando notizia

Renault 4 E-tech electric, ritorna l’auto in blue jeans - Renault 4 originale è stata una vera e propria success story, in Francia e nel mondo. Con 8.135.424 unità prodotte nei cinque continenti e in oltre cento Paesi tra il 1961 ed il 1992 è stato il modell ... 🔗msn.com

Renault 4 E-Tech Electric: addio all’utilitaria, benvenuto SUV da 30.000 euro? - Nuova Renault 4 E-Tech Electric: per favore, ridateci la mitica R4! Renault 4 E-Tech Electric: Ritorna la Renault 4. Ma è davvero così? A giudicare dalle prime immagini e dalle specifiche tecniche del ... 🔗msn.com

Renault 4 E-Tech Electric: l'abbiamo provata, ecco come va - Protagonista degli anni sessanta, Renault 4 è stata un'auto entrata nella storia e, oggi, ci riprova con l'omonima: Renault 4 E-Tech Electric. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un sondaggio di Wiko rivela che i dispositivi hi-tech sono un efficace antidoto contro la tristezza

Lo smartphone aiuta a sentirsi meno soli e tristi per il 74% dei rispondenti, ma il 61% annovera il digital detox come una buona pratica per l’umore Nasceva nel 2005 il Blue Monday.