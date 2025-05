Renato Veiga Juve la sua permanenza a Torino finanziata da… Huijsen! Così i bianconeri vogliono convincere il Chelsea | tutti gli aggiornamenti

La Juventus sta pianificando di mantenere Renato Veiga a Torino, con il supporto finanziario di Huijsen. Questa strategia potrebbe convincere il Chelsea a cedere il giovane talento. Scopriamo tutti i dettagli e la formula dell’operazione che potrebbe consolidare il futuro del calciatore in bianconero.

RenatoVeigaJuve, la sua permanenza a Torinofinanziata da Huijsen: tutti i dettagli e la formula dell’affareIl calciomercato Juventus è al lavoro per trattenere RenatoVeiga a Torino anche per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Giuntoli sarebbe al lavoro col Chelsea per trovare un accordo con la seguente formula: prestito con diritto di riscatto.Il difensore ha convinto la dirigenza bianconero che potrebbe sfruttare anche i soldi che arriveranno da. Huijsen. Sull’ex difensore c’è una clausola sulla futura rivendita del 10% e proprio il Chelsea sarebbe pronto ad acquistarlo per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, la sua permanenza a Torino finanziata da… Huijsen! Così i bianconeri vogliono convincere il Chelsea: tutti gli aggiornamenti

Renato Veiga Juve, i bianconeri proveranno a trattenere il difensore a Torino! Avviate le trattative col Chelsea: il punto - Renato Veiga Juve, i bianconeri proveranno a trattenere il difensore a Torino: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club Arrivano aggiornamenti importanti su quello che potrebbe essere il futuro di ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, Renato Veiga è da riscattare: non fartelo scappare Giuntoli! - Nel bel mezzo di una serie di acquisti che non hanno reso come sperato effettuati da Cristiano Giuntoli c’è Renato Veiga. Il difensore di proprietà del Chelsea si è trasferito con la formula del ... 🔗jmania.it

Renato Veiga-Juventus, richiesta di mercato folle del Chelsea: si complica la sua permanenza - complicano notevolmente la sua permanenza. Renato Veiga-Juventus, Maresca punta forte su di lui: il Chelsea ha richiesto 50 milioni di euro Come riportato da Tuttosport sarà molto complicato ... 🔗jmania.it

