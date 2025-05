Renato Veiga Juve i bianconeri proveranno a trattenere il difensore a Torino! Avviate le trattative col Chelsea | il punto

Renato Veiga potrebbe rimanere alla Juventus, con i bianconeri che tentano di blindare il difensore. Le trattative con il Chelsea sono già in corso. Segui gli sviluppi su questa situazione cruciale per il futuro del club torinese, con le ultime notizie fornite da JuventusNews24.

RenatoVeigaJuve, i bianconeriproveranno a trattenere il difensore a Torino: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del clubArrivano aggiornamenti importanti su quello che potrebbe essere il futuro di RenatoVeiga. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Juve avrebbe iniziato le trattative per trattenere a Torino il difensore in prestito dal Chelsea. Il portoghese sembra aver convinto la dirigenza bianconera.PAROLE – «La Juve han avviato trattative con il Chelsea per provare a trattenereRenatoVeiga, attualmente in prestito alla Juve». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, i bianconeri proveranno a trattenere il difensore a Torino! Avviate le trattative col Chelsea: il punto

Renato Veiga, nuovo rinforzo della Juventus: chi è il giovane talento portoghese

La Juventus continua a rinforzarsi nel mercato di gennaio 2025. Dopo gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani, i bianconeri puntano su Renato Veiga, promettente difensore portoghese acquistato in prestito oneroso dal Chelsea.