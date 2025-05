Reijnders il rinnovo col Milan non basta | offerta bomba per l’estate

Reijnders ha appena rinnovato con il Milan dopo una stagione straordinaria, ma il suo futuro è ancora all'incrocio. Due top club europei stanno facendo pressioni per portarlo via dai rossoneri, rendendo incerta la sua permanenza. L'estate si preannuncia caldissima per il talentuoso centrocampista olandese!

Il centrocampista olandese ha vissuto una stagione magica e rinnovato il contratto con i rossoneri, ma la sua permanenza non è assicurata: due top club sulle sue tracce Reijnders, il rinnovo col Milan non basta: due top club insistono per acquistarlo in estate (LaPresse) – SerieANews.comNonostante una classifica infelice, Tijjani Reijnders è stato uno dei trascinatori del Milan di questa stagione. L’olandese ha segnato ben 15 gol in maglia rossonera, contribuendo alla vittoria della Supercoppa Italiana, al raggiungimento della finale di Coppa Italia e a un finale di campionato non del tutto da buttare, nonostante una Champions League praticamente impossibile da raggiungere.Proprio per queste ragioni, lo scorso 3 marzo il Milan è corso ai ripari per prolungare il contratto dell’ex AZ, fino al 2030. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Reijnders, il rinnovo col Milan non basta: offerta bomba per l’estate

Approfondimenti da altre fonti

Milan, il Manchester City prepara l’assalto a Reijnders: perché può essere ceduto - Il Manchester City è pronto a fare un'offerta per Tijjani Reijnders. Il Milan valuta il centrocampista oltre 65 milioni di euro. Il Milan sta affrontando una stagione complicata, caratterizzata da cam ... 🔗msn.com

Milan, il Manchester City prepara l'assalto a Reijnders: perché può partire - In una stagione complicata per il Milan, con due allenatori e il quarto posto sempre più lontano, una delle note positive nella stagione rossonera è stato il rendimento. 🔗msn.com

Milan, fissato il prezzo di Reijnders: la notizia in diretta - La notizia in diretta spiazza i tifosi del Milan: Tijjani Reijnders può andar via nel corso del prossimo calciomercato ... 🔗spaziomilan.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.