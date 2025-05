Reijnders al City | il Milan ha già in pugno il sostituto

Tijjani Reijnders si avvicina sempre più al Manchester City, con Guardiola che lo considera il sostituto ideale di Kevin De Bruyne. Nel frattempo, il Milan non resta a guardare e ha già in pugno il giocatore che potrebbe prendere il suo posto, dimostrando di essere pronto ad affrontare questa eventuale transizione.

La notizia trapelata nella giornata di ieri sta trovando sempre più conferme: Tijjani Reijnders è sempre più vicino al Manchester City.Guardiola avrebbe fatto espressamente il suo nome, definendolo il profilo ideale sul quale andare a puntare per sostituire una leggenda del club come Kevin De Bruyne. Sarà una responsabilità non da poco, ma Reijnders ha già dimostrato in rossonero di avere le qualità per poter fare la differenza, seppur in silenzio.Il Milan ha già bloccato il sostituto di Reijnders (LaPresse) – calciomercato.itA proposito di Milan: il Diavolo dal canto suo vorrebbe trattenere l’olandese, blindato poco meno di due mesi fa con un importante rinnovo di contratto, ma la sensazione è che il numero 14 sia destinato ad andare via, motivo per il quale dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero anche già bloccato il sostituto. 🔗Leggi su Calciomercato.it