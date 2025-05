Regolamento Safe | Prestiti Ue alla Difesa in Attesa di Approvazione a Maggio

Il regolamento Safe sui prestiti Ue alla difesa è in attesa di approvazione a maggio. I rappresentanti degli Stati membri hanno già sottolineato l'importanza di ulteriori misure, evidenziando la necessità di avanzare nel dibattito e garantire il sostegno necessario per rafforzare le capacità di difesa nell'Unione Europea.

"Non appena saremo riusciti a garantire" il via libera al RegolamentoSafe atteso "a Maggio" per i Prestiti Ue allaDifesa, "ci sarà un seguito alla nostra discussione". "Anche oggi, alcuni Stati membri hanno espresso la loro opinione sulla necessità di ulteriori azioni". "Lasciatemi essere molto chiaro. La sicurezza è la nostra massima priorità". Il ReArm "è assolutamente cruciale. Detto questo, c'è un'ampia consapevolezza della necessità anche di altri strumenti". Lo ha detto il ministro delle Finanze polacco, Andrzej Doma?ski, alla presidenza di turno dell'Ue, nella conferenza stampa al termine Ecofin a Bruxelles. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Regolamento Safe: Prestiti Ue alla Difesa in Attesa di Approvazione a Maggio

