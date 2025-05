Regola dei 7 punti | se la conosci ti vesti bene in un baleno

Scopri la regola dei 7 punti, la chiave per vestire bene in un batter d’occhio! Non è solo matematica, ma un modo creativo per valorizzare il tuo stile. Ogni capo ha un punteggio specifico e l’outfit perfetto deve raggiungere 7 punti. Con questo sistema, ogni outfit diventa un gioco da ragazze: pronte a calcolare!

La matematica non è mai stata più femminile: pronte a fare calcoli di stile? Niente panico, nulla di complicato. Parliamo della Regola dei 7 punti: l'idea è che ogni capo del guardaroba abbia un valore in punti, e l'outfit ideale ne valga sette, e comunque mai meno di sei o più di dieci. Il risultato? Pazzesco 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Regola dei 7 punti: se la conosci, ti vesti (bene) in un baleno

