Regno Unito | scienziato riceve campioni lunari da Cina e auspica maggior collaborazione

Un'importante occasione di collaborazione scientifica si è aperta nel Regno Unito, dove un ricercatore ha ricevuto in prestito campioni lunari raccolti dalla missione cinese Chang’e-5. Questi campioni rappresentano i primi ritrovamenti lunari tornati sulla Terra in quasi cinquant'anni, suscitando speranze di maggior cooperazione internazionale nel campo della ricerca spaziale.

I primi campionilunari tornati sulla Terra in quasi mezzo secolo, raccolti dalla missione cinese Chang’e-5, sono arrivati nel RegnoUnito in prestito. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma617227461722742025-05-13Regno-Unito-scienziato-riceve-campioni-lunari-da-Cina-e-auspica-maggior-collaborazione Agenzia Xinhua 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Regno Unito: scienziato riceve campioni lunari da Cina e auspica maggior collaborazione

Se ne parla anche su altri siti

Il Regno Unito riceve preziosi campioni di roccia lunare in prestito dalla Cina - Campioni di roccia lunare in arrivo nel Regno Unito, si tratta di polvere lunare molto rara proveniente dalla Cina. I primi campioni di roccia lunare sono in arrivo nel Regno Unito, in prestito dalla ... 🔗msn.com

Mohamed bin Zayed riceve il consigliere per la sicurezza nazionale del Regno Unito - ABU DHABI, 24 novembre 2019 (WAM) - Le prospettive per favorire ulteriormente la cooperazione tra Emirati Arabi Uniti e Regno Unito sono state il tema di discussione alla base di una riunione di Sua ... 🔗wam.ae

Potrebbe interessarti su Zazoom

Regno unito e spedizioni: cosa cambia con la brexit

Regno Unito e spedizioni: cosa succederà dopo la Brexit? Il 31 gennaio 2020 ha preso il via il processo che porterà alla Brexit,ovvero all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.