Regno Unito per lavorare servirà la conoscenza dell’inglese

Il governo laburista del premier Starmer introduce nuove misure per l'immigrazione nel Regno Unito. D'ora in poi, per poter lavorare nel Paese, sarà obbligatoria la conoscenza dell'inglese. Un cambiamento significativo che mira a integrare meglio i nuovi arrivati nel mercato del lavoro. Servizio di Caterina Dall’Olio.

Stretta sull'immigrazione da parte del governo laburista del premier Starmer. D'ora in poi per lavorare nel RegnoUnito sarà necessaria la conoscenzadell'inglese.

