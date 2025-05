Regno Unito chi vuole trasferirsi dovrà conoscere già l’inglese | cosa cambia con le nuove regole

Con le nuove regole annunciate dal premier britannico Keir Starmer, trasferirsi nel Regno Unito diventa più complesso per gli italiani. Per ottenere un visto, sarà ora necessario dimostrare di conoscere la lingua inglese e, per i lavori qualificati, presentare una laurea. Queste misure rappresentano un cambio significativo nella politica di immigrazione britannica.

Ora gli italiani che vorranno trasferirsi per studiare o lavorare in RegnoUnito, dovranno conoscere l'inglese per ottenere un visto, mentre per i lavori qualificati sarà richiesta la laurea. La nuova stretta sull'immigrazione è stata annunciata ieri dal premier britannico Keir Starmer e ha già fatto discutere anche in Italia. 🔗Leggi su Fanpage.it

