Ieri, la Giunta della Regione Puglia ha adottato importanti provvedimenti riguardanti il bilancio e le infrastrutture. Tra le novità, spicca l'approvazione del "Quadro di Assetto del Sistema dei Porti della Regione Puglia" (QAP), frutto del lavoro di un team di esperti e funzionari, volto a migliorare la gestione portuale e favorire lo sviluppo della regione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla RegionePuglia:BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTUREApprovato il “Quadro di Assetto del Sistema dei Porti della RegionePuglia” (QAP), redatto dal Gruppo di Lavoro composto da funzionari della Sezione Demanio e Patrimonio ed esperti dell’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). Il Quadro fornisce gli strumenti conoscitivi e operativi per orientare in modo efficace l’azione di programmazione regionale per la crescita del settore.SVILUPPO ECONOMICOStanziate risorse complessive pari ad 124.000.000 euro per gli Avvisi pubblici che saranno gestiti da Puglia Sviluppo “Contratti di Programma (CdP)”, “Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)”, “Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)”, “Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)”, “Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)” e “Fondo Garanzia Mutualistica (GAM)” a valere sul PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Regione Puglia: i provvedimenti di giunta Ieri

