Regione Lazio gruppo FdI | I dati confermano lo straordinario efficientamento della sanità

Roma, 13 maggio 2025 – "Il presidente dellaRegioneLazio Francesco Rocca, intervenendo al Consiglio regionale straordinario ha confermato con dati alla mano come la sanità laziale stia cambiando grazie al positivo percorso di profonda riforma avviato dal centrodestra e fondato su trasparenza, merito e visione strategica". Lo dichiarano i consiglieri del gruppo di Fratelli d'Italia alla RegioneLazio."E' stato confermato lo stato d'avanzamento del piano assunzionale varato dalla Giunta regionale, – prosegue il gruppo – il più grande degli ultimi vent'anni per complessive 14mila unità, così come prosegue l'attuazione dei progetti collegati alla Missione Salute del Pnrr con il 100% dei cantieri avviati. Continua inoltre la progressiva riduzione dei tempi di attesa dei pronto soccorso e l'abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni chirurgiche grazie agli investimenti messi in campo in questi mesi che hanno permesso di ridurre notevolmente le prestazioni fuori soglia nelle varie aziende sanitarie.