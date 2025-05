Regionali Veneto Salvini | Dopo Zaia c’è solo Zaia

In vista delle prossime elezioni regionali, Matteo Salvini ribadisce il suo sostegno al presidente del Veneto, Luca Zaia. “Dopo Zaia c'è solo Zaia”, afferma il leader della Lega, mettendo in luce il successo del suo governo, apprezzato anche a livello europeo, e evidenziando l'importanza di una solida classe dirigente all'interno del partito.

Matteo Salvini ha ribadito il sostegno al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in vista delle prossime elezioni Regionali. “Il buon governo di Zaia è riconosciuto a livello continentale”, ha dichiarato il leader della Lega, sottolineando come il partito abbia formato “una classe dirigente di centinaia di amministratori in tutti i territori”. Salvini si è detto fiducioso nella capacità del centrodestra di individuare “la squadra migliore” per ogni regione al voto. Interpellato sul possibile ruolo di Flavio Tosi, ha replicato: “DopoZaia c’è soloZaia. Sono contento perché Luca sarà protagonista delle prossime elezioni Regionali in Veneto”. E ha poi avvertito gli alleati: “Mettere in discussione il buon governo della Lega in Veneto sarebbe ingeneroso”. Le dichiarazioni sono arrivate a margine di un evento a Fiumicino. 🔗Leggi su Lapresse.it