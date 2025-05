Regionali nel centrosinistra prende quota la candidatura di Giovanni Manildo

Nel centrosinistra veneto, le voci di corridoio indicano Giovanni Manildo come un candidato civico in crescita per le regionali del 2025. La sfida consiste nell’unire le diverse anime del partito, mantenendo una certa distanza dal Pd. Un’opportunità per rinnovare l’immagine e attrarre elettori, in vista di un’importante tornata elettorale.

Come mettere insieme le varie anime del centrosinistra veneto, con un candidato civico e non troppo legato al Pd? Nella partita delle Regionali 2025 (non ancora fissate ma certamente da svolgersi entro fine novembre) rispunta dalle indiscrezioni di questi giorni un nome quantomeno inatteso. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Regionali, nel centrosinistra prende quota la candidatura di Giovanni Manildo

Cosa riportano altre fonti

Elezioni regionali, nella Marca scendono in campo i big - TREVISO - Il parere del Consiglio di Stato che stabilisce senza margine per ulteriori discussioni di fare le elezioni regionali entro il prossimo autunno (non oltre domenica 23 novembre) ... 🔗ilgazzettino.it

Sala in campo per una forza moderata nel centrosinistra. Ai referendum il no ai quesiti sul Jobs Act - Lista di appuntamenti per il sindaco di Milano che si prepara al salto nella politica nazionale. Venerdì appuntamento a Matera con Riccardi, fondatore della ... 🔗repubblica.it

Ballottaggi, 7a 5 per il centrosinistra. Prende tutti i capoluoghi di regione - I ballotaggi per le amministrative sorridono al centrosinistra, che vince nei cinque capoluoghi di regione ancora in lizza dopo aver preso Cagliari al primo turno. Prove muscolari a Firenze ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Regionali Umbria - Stefania Proietti candidata centrosinistra

Forza Stefania, anche in Umbria siamo pronti alla riscossa!: così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, alla notizia della candidatura di Stefania Proietti, alla presidenza della Regione Umbria per il centrosinistra.