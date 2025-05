Regionali 2025 Conte M5S | Il dopo De Luca? Lo scelgano i territori non una sola persona

Il leader del M5S interviene sulle regionali 2025, sottolineando l'importanza di una scelta condivisa per il successore di De Luca. "Non deve essere una decisione calata dall'alto", afferma, ribadendo che spetta ai territori individuare i migliori rappresentanti, in un processo che rispetti le esigenze locali e un programma condiviso.

“Il presidente della Campania dice che non ci saranno dei ciucci a governare la Regione dopo di lui e che non verrà deciso a Roma chi sarà il suo successore? È assolutamente corretto che siano i territori a scegliere i migliori interpreti dopo aver condiviso un programma". Così il leader del M5S. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Regionali 2025, Conte (M5S): "Il dopo De Luca? Lo scelgano i territori, non una sola persona"

