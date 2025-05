Regata Repubbliche Marinare | gli equipaggi del Galeone Rosso in acqua ad Amalfi

Il Galeone Rosso di Pisa si prepara a sfidare le acque di Amalfi! Presentati oggi gli equipaggi maschile e femminile che parteciperanno alla 70ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma dal 15 al 18 maggio 2025. L'attesa cerimonia si è tenuta presso le storiche Logge, celebrando una tradizione che unisce mare e competizione.

Pisa, 13 maggio 2025 – Sono stati presentati gli equipaggi maschile e femminile del GaleoneRosso che, da giovedì 15 a domenica 18 maggio, rappresenteranno la città di Pisa ad Amalfi in occasione della 70ª edizione della Regata delle Antiche RepubblicheMarinare. La cerimonia si è svolta alle Logge dei Banchi, alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, dell’assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini, dell’assessore allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri Frida Scarpa, e del direttore tecnico del GaleoneRosso pisano Leonardo Pettinari. In questa occasione, il sindaco ha consegnato a Pettinari l’orifiamma della Repubblica di Pisa, che sarà issata a poppa sul Galeone. Il programma della manifestazione prevede una serie di eventi che culmineranno domenica 18 maggio con la tradizionale sfida remiera tra i quattro equipaggi in rappresentanza delle RepubblicheMarinare: Pisa, Venezia, Amalfi e Genova. 🔗Leggi su Lanazione.it