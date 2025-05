Referendum terremoto nel Pd per la lettera dei riformisti dem Sensi | Non è un messaggio in bottiglia alla segretaria Elly Schlein – L’intervista

Il referendum dell'8 e 9 giugno si intreccia con un confronto interno al Pd, evidenziando le tensioni tra le diverse correnti. L'intervista ai riformisti dem, lontani dalla leadership di Elly Schlein, rivela che la questione non è solo simbolica, ma segna un nuovo punto di frattura all'interno del partito. Riuscirà il Pd a ricomporsi?

Il Referendum dell’8 e 9 giugno difficilmente raggiungerà il quorum, ma molto più facilmente è riuscito a dividere ulteriormente il Pd. L’ennesima conferma è arrivata questa mattina: un gruppo di deputati ed eurodeputati dem dell’area riformista (la più lontana da quella della segretariaEllySchlein) ha pubblicato sul quotidiano La Repubblica una lettera in cui annuncia l’intenzione di recarsi alle urne e votare “sì” al quesito sulla cittadinanza e a quello sulle imprese appaltanti. Ma si asterrà sugli altri tre Referendum, che puntano ad abrogare parti del Jobs Act, la riforma del lavoro firmata da Matteo Renzi durante il suo mandato da presidente del Consiglio. Una scelta non solo politica ma anche simbolica. «Rimane l’ultimo provvedimento organico sul lavoro varato in Italia, pensato per armonizzare la nostra disciplina a quella degli altri Paesi europei», si legge nella nota. 🔗Leggi su Open.online