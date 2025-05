Referendum se il Pd vuole abrogare le riforme del Pd…

Il dibattito sui referendum in corso rivela un paradosso sorprendente: il Partito Democratico, nel tentativo di rispondere alle istanze della Cgil, propone di abrogare una delle proprie riforme simbolo, il Jobs Act. Questa situazione solleva interrogativi sulla coerenza del partito e sulla sua evoluzione nell'attuale panorama politico.

C’è un aspetto decisamente paradossale che balza all’occhio mentre si entra nel vivo della campagna per i Referendum: il Pd, pur di inseguire la Cgil sul tema del lavoro, propone di abrogare una sua stessa riforma. Parliamo del Jobs Act, voluto e trionfalmente salutato da Matteo Renzi quando occupava sia la poltrona a Palazzo Chigi che quella al . Referendum, se il Pd vuoleabrogare le riforme del Pd. L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Referendum, se il Pd vuole abrogare le riforme del Pd…

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum, la posizione del Pd: 5 sì a Jobs Act e cittadinanza - Saranno cinque i sì del Partito democratico al referendum dell’8 e 9 giugno su Jobs Act e cittadinanza, anche se una corrente del partito si è smarcata riguardo tre quesiti sul lavoro ... 🔗quifinanza.it

La corsa ai referendum divide le opposizioni, il Pd: «La Rai oscura i quesiti» - Unite nell’appello ad andare a votare. Ma divise sul come. Mentre la maggioranza invita compatta a disertare le urne, con l’unica eccezione di Noi moderati (che spinge su ... 🔗ilmessaggero.it

Pd in campo per il referendum. Jobs act, la minoranza si smarca - I riformisti annunciano: “Voteremo solo due sì”. Renzi provoca: vi aspetto in Italia viva. Critiche al governo per la scelta dell’astensione. Avs: ... 🔗repubblica.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Referendum giustizia 2022 : Ecco la spiegazione dei 5 quesiti

Oggi Domenica 12 giugno, oltre alle elezioni amministrative di alcuni comuni, in tutta Italia si potrà votare anche per il referendum sulla giustizia promosso da Lega e Radicali.