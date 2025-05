Referendum Salvini annuncia astensione | Starò coi miei figli

Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dei Trasporti, annuncia la sua astensione alle votazioni referendarie dell'8 e 9 giugno, dichiarando: “Starò con i miei figli.” Il politico esprime il proprio dissenso riguardo ai contenuti dei referendum, definendoli un'arma politica. La sua scelta di non partecipare suscita dibattito e polemiche nell'arena politica italiana.

“Io l’8 e il 9 giugno non andrò a votare, Starò con i mieifigli”. Così il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, risponde ai giornalisti che gli chiedono cosa farà in occasione delle votazioni referendarie. “I Referendum sono un’arma politica, non condivido i contenuti di questi Referendum, men che meno il regalo della cittadinanza anticipata”, ha dichiarato, ribadendo la sua contrarietà all’iniziativa. “Gli italiani sono maturi e decideranno loro cosa fare, ma io conto di avere del tempo da passare con la mia famiglia”, ha aggiunto. Le dichiarazioni sono state rilasciate a margine di un evento a Fiumicino. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, Salvini annuncia astensione: “Starò coi miei figli”

Ne parlano su altre fonti

Referendum, Salvini annuncia astensione: “Starò coi miei figli” - "Io l’8 e il 9 giugno non andrò a votare, starò con i miei figli". Così il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, risponde ai giornalisti ... 🔗msn.com

Matteo Salvini annuncia la sua decisione di non votare ai referendum dell’8 e 9 giugno - Matteo Salvini annuncia la sua astensione ai referendum dell’8 e 9 giugno, sottolineando la libertà di voto degli italiani e criticando i contenuti, in particolare la cittadinanza anticipata. 🔗gaeta.it

Referendum 8-9 giugno: critiche alla campagna di astensione del governo Meloni - Bonelli, Conte, Fratoianni e Schlein denunciano la campagna del governo per l'astensione ai referendum come antidemocratica. 🔗quotidiano.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Matteo Salvini: No ad un esecutivo minestrone

"Non è un bene per l'Italia" che Conte resti premier attraverso un "governo ancor più raffazzonato". Così il leader Lega Matteo Salvini intervistato dal Corriere della sera.