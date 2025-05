Referendum quale sarà l’affluenza? La stima di Swg Il sondaggio | Quasi metà degli italiani non è informata

Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono. Il sondaggio di Swg, rivelato da Tg La7, indica che quasi metà degli italiani non è adeguatamente informata sui cinque quesiti referendari relativi a lavoro e cittadinanza, sollevando dubbi sull'affluenza alle urne.

Solo poco più della metàdegliitaliani è informata del fatto che l’8 e 9 giugno prossimi gli elettori sono chiamati alle urne per i cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza (qui la guida al voto). Secondo il sondaggio di Swg per il Tg La7, infatti, gli aventi diritto che hanno dichiarato di essere informati sono il 54%. Propensi ad andare a votare per almeno uno dei quesiti referendari, invece, sarebbe il 32-36%. Tutto questo a meno di un mese dalla tornata elettorale, mentre i partiti di governo invitano all’astensionismo tra le polemiche delle opposizioni e dei promotori.Trattandosi di Referendum abrogativi i risultati saranno validi solo nel caso venga raggiunto il quorum, cioè se andrà alle urne almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Per ogni quesito ci sarà una diversa scheda elettorale e il quorum verrà calcolato separatamente per ognuno: significa che alcuni quesiti potrebbero raggiungere il quorum e produrre effetti, altri no. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it