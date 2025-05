Referendum protesta delle opposizioni in Regione Lombardia | La Russa? Problema democratico avete paura del voto

Il gruppo regionale del Pd ha alzato la voce contro gli appelli all'astensionismo riguardo ai referendum dell'8 e 9 giugno, criticando le dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Questa protesta evidenzia le tensioni politiche e il dibattito sull'importanza del voto, mettendo in luce un problema democratico nella regione Lombardia.

Il gruppo regionale del Pd ha protestato questa mattina in Aula contro gli appelli all’astensionismo sui Referendum dell’8 e 9 giugno prossimi, facendo in particolare riferimento alle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa. Prendendo la parola in Aula sull’ordine dei lavori, il capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino ha chiesto ai colleghi di permettere la discussione della mozione urgente con cui si chiede alla Regione di favorire l’informazione sui Referendum e la partecipazione al voto, e ha quindi sollevato, insieme ai colleghi del Pd e delle altre opposizioni, cartelli con scritto “Io non me ne frego”, “Ai Referendum si vota” e “avetepaura del voto”. “L’appello al non voto della seconda carica dello Stato è molto grave e fa venir meno il decoro e il senso stesso delle istituzioni – ha detto Majorino – La Regione deve fare il contrario e favorire la partecipazione perché è fondamentale per la nostra democrazia”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, protesta delle opposizioni in Regione Lombardia: “La Russa? Problema democratico, avete paura del voto”

Se ne parla anche su altri siti

Fontana non voterà ai referendum. Scontro in Regione Lombardia - Polemiche in consiglio regionale sui cinque referendum per i quali si voterà l'8 e 9 giugno. Durante la seduta di martedì 13 maggio, il capogruppo del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino, ha c ... 🔗milanotoday.it

Referendum, la corsa al voto divide le opposizioni. Il Pd: «La Rai oscura i quesiti» - Unite nell’appello ad andare a votare. Ma divise sul come. Mentre la maggioranza invita compatta a disertare le urne, con l’unica eccezione di Noi moderati (che spinge su ... 🔗ilgazzettino.it

La corsa ai referendum divide le opposizioni, il Pd: «La Rai oscura i quesiti» - Unite nell’appello ad andare a votare. Ma divise sul come. Mentre la maggioranza invita compatta a disertare le urne, con l’unica eccezione di Noi moderati (che spinge su ... 🔗ilmessaggero.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Referendum giustizia 2022 : Ecco la spiegazione dei 5 quesiti

Oggi Domenica 12 giugno, oltre alle elezioni amministrative di alcuni comuni, in tutta Italia si potrà votare anche per il referendum sulla giustizia promosso da Lega e Radicali.